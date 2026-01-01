Зеленський заявив, що краще відмовиться від будь-якої угоди з рф, ніж змусить Україну прийняти погану

Володимир Зеленський стверджує, що країна не програє війну з росією, тож він не буде змушувати народ прийняти «погану угоду».



Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Саймону Шустеру, пише



Той цитує слова українського президента про те, що Україна змогла досягти успіху у війні, уповільнивши російський наступ на сході, а на деяких напрямках — повністю зупинивши його.



Тож хоч Зеленський наполягає, що Україна поспішає припинити війну, але не робитиме цього на принизливих умовах. За його словами, він краще не укладатиме жодної угоди, ніж змушуватиме українців прийняти погану.



«Україна не програє», — сказав він, додавши, що навіть після чотирьох років інтенсивної війни країна готова продовжувати боротьбу, якщо це потрібно для забезпечення гідного та тривалого миру.



Зеленський також розповів, що тактика переговорів зі США, яку обрала Україна, «полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну»: «Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес».



Саме тому, пише журналіст, Україна відмовилася від деяких своїх попередніх вимог, зокрема щодо покарання російських посадовців за воєнні злочини. Двоє неназваних радників Зеленського, яких цитує Шустер, навіть припустили, що Київ, можливо, готовий навіть відмовитися від території Донецької області, яка наразі перебуває під її контролем.



«Іноді в мене складається враження, що це щось на кшталт: “Що ще ми можемо запропонувати українцям, щоб просто подивитися, чи відмовляться вони?”. Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Ми готові. Чи готові ми до референдуму? Ми готові», — каже президент.



Він каже, що його влаштовує референдум, але повторив, що це має бути «правильна угода». А ідея проведення виборів під час війни, за його словами, належала росіянам, «бо вони хочуть позбутися мене».



Український президент вважає, що першим кроком до миру мають бути гарантії від Сполучених Штатів та Європи про те, що після припинення вогню вони захищатимуть Україну від будь-якого майбутнього нападу росії. Однак він визнав, що нині питання гарантій лишаються нерозв’язаними.



«Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж зупинити війну між росією та Україною. Для його спадщини це перемога номер один. Найвигідніша ситуація для Трампа — зробити це до проміжних виборів. Так, він хоче, щоб було менше смертей. Але якщо ми з вами розмовляємо як дорослі, це просто його перемога, політична», — додав Зеленський.

