Загиблий і 2 поранених: у Києві під час пиятики чоловік підірвав гранату

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який у квартирі. У результаті одна людина загинула, двоє травмовані.Подія відбулась сьогодні, 13 лютого, близько 02:00 години в Оболонському районі столиці, повідомляє у фейсбуці Відділ комунікації поліції Києва.Попередньо встановлено, що 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини), прийшов у гості до свого товариша, де вони разом з компанією у кількості семи чоловік розпивали спиртні напої.У подальшому під час раптового конфлікту, правопорушник підірвав на кухні гранату Ф-1, внаслідок чого 45-річний власник оселі загинув на місці події, ще одного гостя - місцевого мешканця 36 років із пораненнями тіла було госпіталізовано.Під час розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта. Останній отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.Слідчі Оболонського управління поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.