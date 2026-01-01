На Одещині побачили унікальний, рідкісний автомобіль, що розроблявся у Луцьку. ФОТО

На Одещині з’явився незвичний ЛуАЗ-1301 2004 року. Усього в світі існує лише сім екземплярів цього експериментального авто.Покупець з Одеської області у січні придбав у власність незвичний прототип ЛуАЗ-1301 2004 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 1,7 л. Йдеться про один екземпляр із надзвичайно обмеженої серії семи експериментальних машин. Про це пише topgir.com.ua з посиланням на телеграм-канал AC garage News, - повідомляє Канал24.За наявною інформацією, модель не надходила у серійне виробництво й збереглася лише в поодиноких екземплярах, що робить кожен такий автомобіль фактично музейною рідкістю.Модель ЛуАЗ-1301 розробляли як наступника класичних позашляховиків ЛуАЗ у 1990-х і на початку 2000-х років. За різними даними, завод виготовив лише сім прототипів цієї версії на початку 2000-х, а також кілька дослідних партій у 1990-х роках.Автомобіль створювали з прицілом на цивільний ринок: він мав більш сучасний кузов, закритий салон і відмову від спрощених армійських рішень, характерних для ранніх моделей ЛуАЗ. Проект розглядали як компактний утилітарний позашляховик із постійним або підключеним повним приводом.Відомо, що прототипи ЛуАЗ-1301 оснащували бензиновими двигунами об’ємом близько 1,7 л та модернізованими трансмісіями. Конструкція передбачала незалежну підвіску й високий кліренс, що відповідало традиційній філософії марки.Попри завершені зразки, модель так і не дійшла до серії через фінансові труднощі та згортання виробничих програм Луцького автозаводу. Саме тому кожен збережений ЛуАЗ-1301 сьогодні вважається колекційною рідкістю, а поява такого автомобіля на дорогах України є поодинокою подією.