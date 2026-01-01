Кіберфахівці зібрали дані про тисячі російських Starlink





У результаті отримано інформацію про 2420 ворожих терміналів та їхні позиції, а кошти окупантів спрямували на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє



Зазначається, що окупанти намагалися знайти в Україні "дропів" - людей, які за гроші погоджувалися б активувати термінали, щоб обійти заборону.



У відповідь українські фахівці створили мережу Telegram-каналів і ботів, через які росіянам нібито пропонували допомогу з реєстрацією.



Насправді ж збирали технічні дані та інформацію про ворога. Зібрані відомості передали відповідним структурам для подальшого блокування.



Також у межах операції вдалося отримати $5870 "донатів" від російських військових, які перерахували кошти, вважаючи, що платять за послуги. Гроші спрямували на потреби ЗСУ.



Крім того, було виявлено 31 українців, які намагалися допомогти росіянам із реєстрацією терміналів. Їхні дані передали правоохоронним органам.



Раніше повідомлялося, що російські загарбники почали погрожувати родинам полонених, вимагаючи офіційно реєструвати на себе термінали супутникового зв'язку Starlink.

