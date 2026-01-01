Підтвердили загибель Героя Павла Філюка з Волині

Павла Філюка.



Про це у фейсбуці повідомила Голобська громада.



«Із скорботою сповіщаємо про те, що солдат Філюк Павло Вікторович (21.08.1990 р.н.), житель села Солотвин, загинув 8 лютого 2026 року під час виконання обов'язку військової служби при захисті Батьківщини», - зазначили у громаді.



Про дату та час поховання поінформують додатково.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!» - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині офіційно підтвердили загибель на фронті військовослужбовця із села Солотвин Ковельського районуПро це у фейсбуці повідомила Голобська громада.«Із скорботою сповіщаємо про те, що солдат Філюк Павло Вікторович (21.08.1990 р.н.), житель села Солотвин, загинув 8 лютого 2026 року під час виконання обов'язку військової служби при захисті Батьківщини», - зазначили у громаді.Про дату та час поховання поінформують додатково.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!» - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію