Підтвердили загибель Героя Павла Філюка з Волині
Сьогодні, 08:51
На Волині офіційно підтвердили загибель на фронті військовослужбовця із села Солотвин Ковельського району Павла Філюка.
Про це у фейсбуці повідомила Голобська громада.
«Із скорботою сповіщаємо про те, що солдат Філюк Павло Вікторович (21.08.1990 р.н.), житель села Солотвин, загинув 8 лютого 2026 року під час виконання обов'язку військової служби при захисті Батьківщини», - зазначили у громаді.
Про дату та час поховання поінформують додатково.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!» - йдеться в повідомленні.
