Підтвердили загибель Героя Павла Філюка з Волині

Підтвердили загибель Героя Павла Філюка з Волині
На Волині офіційно підтвердили загибель на фронті військовослужбовця із села Солотвин Ковельського району Павла Філюка.

Про це у фейсбуці повідомила Голобська громада.

«Із скорботою сповіщаємо про те, що солдат Філюк Павло Вікторович (21.08.1990 р.н.), житель села Солотвин, загинув 8 лютого 2026 року під час виконання обов'язку військової служби при захисті Батьківщини», - зазначили у громаді.

Про дату та час поховання поінформують додатково.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!» - йдеться в повідомленні.

Підтвердили загибель Героя Павла Філюка з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський заявив, що краще відмовиться від будь-якої угоди з рф, ніж змусить Україну прийняти погану
Сьогодні, 09:12
Загиблий і 2 поранених: у Києві під час пиятики чоловік підірвав гранату
Сьогодні, 09:09
Підтвердили загибель Героя Павла Філюка з Волині
Сьогодні, 08:51
На Одещині побачили унікальний, рідкісний автомобіль, що розроблявся у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Кіберфахівці зібрали дані про тисячі російських Starlink
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8