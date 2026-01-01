«Верифікація любові»: У Луцьку в 55 закладах monobank пригощатиме за фото поцілунку





Акція діятиме у суботу, 14 лютого, зазначає співзасновник monobank Олег Гороховський, пише



Як долучитись



Щоб взяти участь, потрібно:



Оплатити чек через QR-код сервісу Expirenza.



Пройти так звану «верифікацію любові» — необхідно зробити фото поцілунку з коханою людиною.



Якщо знімок відповідатиме умовам акції, monobank оплатить одну зі страв у чеку.



Організатори зазначають, що в замовленні має бути понад п’ять позицій, включно з напоями. У разі меншої кількості страв участь в акції неможлива.



Для тих, хто 14 лютого не може бути разом із коханою людиною через війну діють особливі умови. Закохані, які зустрічають це свято на відстані, можуть надіслати своє спільне фото у підтримку банку. За це їм подарують десерт у одному із закладів, які долучились до ініціативи. Коли саме скористатися частуванням — можна буде вирішити самостійно.



Де це працюватиме у Луцьку



В місті до ініціативи долучились 55 закладів, серед яких:



мережа кав’ярень Good Morning;



ресторан Cafe de Vino;



ресторан Gobi;



кафе суспільного впливу misto.cafe;



ресторація «Курінь»;



ресторан «Чорноморка»;



сімейна чебуречна «Ціберек»



пекарня «Столиця» та інші.



Перелік усіх ресторанів і кафе можна переглянути на сайті проєкту.



Акція також діятиме і в інших містах України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Дня закоханих monobank запускає акцію для пар у ресторанах — банк може оплатити одну зі страв у замовленні. У Луцьку до ініціативи приєдналися 55 закладів.Акція діятиме у суботу, 14 лютого, зазначає співзасновник monobank Олег Гороховський, пише misto.media Оплатити чек через QR-код сервісу Expirenza.Пройти так звану «верифікацію любові» — необхідно зробити фото поцілунку з коханою людиною.Якщо знімок відповідатиме умовам акції, monobank оплатить одну зі страв у чеку.Організатори зазначають, що в замовленні має бути понад п’ять позицій, включно з напоями. У разі меншої кількості страв участь в акції неможлива.Для тих, хто 14 лютого не може бути разом із коханою людиною через війну діють особливі умови. Закохані, які зустрічають це свято на відстані, можуть надіслати своє спільне фото у підтримку банку. За це їм подарують десерт у одному із закладів, які долучились до ініціативи. Коли саме скористатися частуванням — можна буде вирішити самостійно.В місті до ініціативи долучились 55 закладів, серед яких:мережа кав’ярень Good Morning;ресторан Cafe de Vino;ресторан Gobi;кафе суспільного впливу misto.cafe;ресторація «Курінь»;ресторан «Чорноморка»;сімейна чебуречна «Ціберек»пекарня «Столиця» та інші.Перелік усіх ресторанів і кафе можна переглянути на сайті проєкту.Акція також діятиме і в інших містах України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію