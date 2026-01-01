На Волинь повертаються морози до -16°C та сніг





Найхолодніше буде на початку тижня: уночі температура опускатиметься до 16°C нижче нуля, розповіла Світлана Гончаренко.



Погоду визначатиме північно-східна периферія циклону, центр якого перебуває над Східною Європою та зміщується на захід.



У понеділок, 16 лютого, синоптикиня прогнозує хмарну погоду з невеликим снігом. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 11—16 °C нижче нуля, вдень — 4—9°C морозу.



У період з 17 до 18 лютого також можливий невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура вночі становитиме від -9 до -14 °C, вдень — 1—6 °C морозу.



До слова, цими вихідними в області прогнозують ожеледицю, хмарну погоду та сніг. У суботу, 14 лютого температура коливатиметься від -3°C до +2°C, а у неділю — від -5 до -10°C.



Зі слів синоптикині, це не остання хвиля похолодання. Після 25 лютого можливе чергове зниження температури, однак точніший прогноз обіцяють надати згодом.

