На Волинь повертаються морози до -16°C та сніг
Сьогодні, 16:08
Наступного тижня на Волині синоптики прогнозують морози, сніг та ожеледицю на дорогах.
Найхолодніше буде на початку тижня: уночі температура опускатиметься до 16°C нижче нуля, розповіла misto.media синоптикиня Волинського гідрометеорологічного центру Світлана Гончаренко.
Погоду визначатиме північно-східна периферія циклону, центр якого перебуває над Східною Європою та зміщується на захід.
У понеділок, 16 лютого, синоптикиня прогнозує хмарну погоду з невеликим снігом. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 11—16 °C нижче нуля, вдень — 4—9°C морозу.
У період з 17 до 18 лютого також можливий невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура вночі становитиме від -9 до -14 °C, вдень — 1—6 °C морозу.
До слова, цими вихідними в області прогнозують ожеледицю, хмарну погоду та сніг. У суботу, 14 лютого температура коливатиметься від -3°C до +2°C, а у неділю — від -5 до -10°C.
Зі слів синоптикині, це не остання хвиля похолодання. Після 25 лютого можливе чергове зниження температури, однак точніший прогноз обіцяють надати згодом.
