За лютий у Луцьку муніципали видали 180 приписів за нерозчищені території від снігу





Про це Анатолій Марач.



Зокрема, 10 лютого видали найбільше — 120 приписів через порушення правил зимового утримання прилеглих територій комерційних об'єктів.



"Наразі інспектори перевіряють виконання умов приписів. У разі їх невиконання будуть складати адміністративні матеріали. Перевірено 40 приписів, умови були виконані", — сказав Анатолій Марач.



Як повідомляють у департаменті, власники, ФОПи та балансоутримувачі зобов’язані очищати сходи, тротуари та підходи від снігу та ожеледиці, а також встановлювати протиковзні засоби — гумові накладки, дерев’яні трапи, інші матеріали. За порушення видають приписи.



У разі невиконання приписів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підприємців накладають штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку лютого у Луцьку працівники муніципальної варти видали 180 приписів через нерозчищені від снігу територій біля об'єктів комерції.Про це Суспільному 13 лютого розповів виконувач обов’язків начальника відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом містаЗокрема, 10 лютого видали найбільше — 120 приписів через порушення правил зимового утримання прилеглих територій комерційних об'єктів."Наразі інспектори перевіряють виконання умов приписів. У разі їх невиконання будуть складати адміністративні матеріали. Перевірено 40 приписів, умови були виконані", — сказавЯк повідомляють у департаменті, власники, ФОПи та балансоутримувачі зобов’язані очищати сходи, тротуари та підходи від снігу та ожеледиці, а також встановлювати протиковзні засоби — гумові накладки, дерев’яні трапи, інші матеріали. За порушення видають приписи.У разі невиконання приписів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підприємців накладають штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію