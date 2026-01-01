У скільки обійдеться букет до Дня закоханих: ціни на квіти у Луцьку





З цієї нагоди Журналісти сайту



Від чого залежить вартість та як зекономити



Варто зауважити, що ціна за квітку буде коливатися з урахуванням виду та сорту, а також довжини стебел.



Як завжди, економнішим варіантом буде букет зібраний з кількох квіток та без пакування. Ціни на такі будуть коливатися в діапазоні 700 – 1600 грн.



Також багато залежить від того, коли ви купуватимете квіти – через великий попит більшість квіткових крамниць завчасно оголосили про передзамовлення. Це допомагає клієнту обрати бажаний вид та сорт квітів і отримати букет вчасно, уникнувши нестачі чи довгих черг.



Якщо ж купувати в день свята – велика вірогідність відстояти чергу і обирати не з того, що хотілось, а з наявного.



Які ціни пропонують у Луцьку



Квітковий магазин у Луцьку пропонує різноманітний асортимент квітів.



Ціни на троянди тут стартують від 65 грн за квітку, при цьому кущові вартуватимуть від 110 грн.



Трохи дешевшим, але не менш гарним варіантом можуть бути гвоздики, ціна на які 47 грн за штуку.



Ціни на троянди, які обирають найчастіше, стартують від 65 грн, а букети обійдуться орієнтовно у 2-4 тисячі залежно від наповнення.



Ще одна крамниця пропонує букети подібної вартості. Тоді як ціни поштучно на троянди від 80 грн до 180 грн, а на тюльпани 60 - 70 грн.



Також не менш популярними на ринку лишаються хризантеми. Магазини пропонують різноманітні варіанти букетів із цими квітами, але ціни на них коливаються в діапазоні 4 тисяч гривень.





