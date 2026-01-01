Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» попередило про графіки на 14 лютого
13 лютого, 23:19
У суботу, 14 лютого, графіки погодинних відключень світла діятимуть в усіх областях України.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" вчергове повідомили, що причиною дії графіків відключень електроенергії є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.
