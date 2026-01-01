Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» попередило про графіки на 14 лютого

Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» попередило про графіки на 14 лютого
У суботу, 14 лютого, графіки погодинних відключень світла діятимуть в усіх областях України.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" вчергове повідомили, що причиною дії графіків відключень електроенергії є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» попередило про графіки на 14 лютого
13 лютого, 23:19
Мертві бджоли не гудуть: у Луцьку жінка судиться з аграрієм через отруєння комах
13 лютого, 22:43
На війні загинув захисник з Волині Володимир Михнюк
13 лютого, 22:12
У скільки обійдеться букет до Дня закоханих: ціни на квіти у Луцьку
13 лютого, 21:45
Медіа
відео
1/8