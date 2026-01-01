Духовний рейс: чому намісник монастиря у Жидичині щонеділі працює водієм автобуса





Вже понад десять років він особисто щонеділі та у свята сідає за кермо так званого «соціального автобуса», щоб зібрати прихожан із Луцька та навколишніх сіл і привезти їх на богослужіння.



Про це архімандрит розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі «Fratelli tutti?», передає



За його словами, на службу до монастиря приходить близько пів тисячі людей. І лише близько 30% із них – жителі самого Жидичина. Решта – з Луцька та довколишніх сіл.



А почалася історія цього автобуса з… холоду. Колись архімандриту довелося чекати рейсовий транспорт на зупинці в Луцьку, яку, за його словами, «продуває з усіх сторін». Тоді він так змерз, що пообіцяв собі: якщо буде можливість – зробить усе, аби люди не стояли там у мороз і вітер.



Невдовзі монастирю подарували автобус. Знайшлися люди, яким транспорт був непотрібен, і вони передали його обителі. Так з’явився регулярний маршрут.



Тепер усе працює за чітким графіком, як у звичайного рейсового автобуса. Люди знають зупинки, знають час і приходять заздалегідь. Архімандрит зранку їде маршрутом, збирає пасажирів і привозить їх до монастиря. Після богослужіння його змінює благочинний монастиря – він відвозить людей назад.



«Будь-якому керівнику інколи треба побувати в шкурі звичайних людей», – каже архімандрит. І, схоже, він це правило не просто озвучує, а буквально втілює.



Бувають періоди, коли автобус заповнений вщерть – усі сидячі місця зайняті, а людей так багато, що транспорту «важко», жартує священник. Але маршрут не скасовують.



Бо головна мета проста – щоб ніхто не мерз на зупинці й міг спокійно дістатися до служби. У цьому є щось дуже символічне: спершу довезти людей до храму, а вже потім говорити їм про любов до ближнього.

