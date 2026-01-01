У Луцьку зберігається стабільний пасажиропотік у громадському транспорті





Про це у коментарі власкору Борис Смаль.



"Наразі розподіл пасажирів автобусів і тролейбусів стабільно тримається на рівні 60 на 40%. Якихось значних коливань не помітно. Кількість пасажирів теж не зменшилася", - розповів чиновник.





