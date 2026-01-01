У Луцьку зберігається стабільний пасажиропотік у громадському транспорті

У Луцьку зберігається стабільний пасажиропотік у громадському транспорті
У Луцьку зберігається стабільний розподіл пасажирів між видами громадського транспорту - автобусами і тролейбусами.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

"Наразі розподіл пасажирів автобусів і тролейбусів стабільно тримається на рівні 60 на 40%. Якихось значних коливань не помітно. Кількість пасажирів теж не зменшилася", - розповів чиновник.


1/8