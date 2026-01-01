Якою буде оновлена дитяча залізниця у Луцьку: свої концепції представлять студенти

Завершився прийом конкурсних робіт від студентів Луцького національного технічного університету, які розробляли концепцію розвитку міської дитячої залізниці.Про це повідомили у департаменті економічної політики міської ради.Ініціативу реалізують у співпраці Луцької міської ради та ЛНТУ з метою оновлення одного з найвідоміших об’єктів громади.Конкурс проводили відповідно до затвердженого положення. Його учасники – студенти факультету архітектури, будівництва та дизайну – працювали над ідеями модернізації простору, зосереджуючись на поєднанні культурної, освітньої та рекреаційної функцій дитячої залізниці.Презентація конкурсних проєктів та визначення переможців відбудуться у понеділок, 16 лютого, о 12.00, в Луцькому бізнес-просторі. Автори найкращих ідей отримають грошові винагороди з призового фонду конкурсу.Очікують, що напрацювання студентів стануть основою для подальшого формування якісної та сучасної концепції розвитку Луцької дитячої залізниці.Жителів громади запрошують долучитися до презентації конкурсних проєктів та стати частиною відкритого обговорення майбутніх змін.