Свято закоханих: у Луцьку 14 лютого одружилися 12 пар





Загалом на Волині цього дня зареєстрували 27 шлюбів, розповіла Тетяна Микитюк.



Одні з тих, хто вирішив зареєструвати відносини 14 лютого — Вікторія та Олександр. Вони розповіли, що 10 років жили у цивільному шлюбі, мають спільну доньку Вероніку. 14 лютого для них — особлива дата.



"Почали жити разом з 14-го числа. І так вийшло, що і на 14 лютого одружуємося. Наші стосунки перевірені часом, вирішили, чому б і ні. Це доля, класно", — говорить Олександр.



Анастасія разом із Миколою три роки, за кілька тижнів чекають на поповнення у новоствореній родині – у пари буде син.



"Ми були закоханими, а тут вже переросли в сім'ю. Якось особливий просто день сьогодні. Я думаю, що це просто якесь свято закоханих, так і для мене окреме свято, тому що в цей день я стала дружиною", — каже Анастасія Іванець.



Серед пар, які подали заяви на реєстрацію шлюбу 14 лютого у Луцьку — троє військових. Зі слів Тетяни Микитюк, середній вік наречених від 25 до 45 років. "Вогонь кохання подолає найстрашнішу темряву — це гасло цього року в державній реєстрації шлюбу на 14 лютого", — додала начальниця Луцького відділу ДРАЦС.



Торік у місті було зареєстровано 1473 шлюби, з початком цього року – 100. Хештег сьогоднішнього дня #КоханняНеВимкнеш, адже попри тяжкі умови в часи війни, у відділах ДРАЦС створені усі умови для комфортної реєстрації шлюбів.

