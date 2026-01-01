На ринку у Луцьку чоловік влаштував стрілянину. ВІДЕО

На луцькому ринку на вулиці Карпенка-Карого чоловік влаштував стрілянину.

Про це поліцію повідомили очевидці, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

13 лютого надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Карпенка Карого. Інспектори оперативно прибули на місце події, опитали очевидців та з’ясували обставини інциденту. Небайдужі громадяни проявили сміливість та завадили чоловіку вчинити непоправне.

Поліцейські забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх деталей та правової кваліфікації події. Оскільки, громадянин потребував медичної допомоги на місце події прибула швидка та ушпиталила його.

"Дякуємо свідомим громадянам за небайдужість, рішучість та своєчасний виклик поліції. Саме така взаємодія допомагає швидко припиняти правопорушення та забезпечувати безпеку в місті.
Наразі відомо, що за даним випадком внесені відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ", - йдеться у дописі.

