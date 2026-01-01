Здав ворогу позиції ППО: затримали зрадника у лавах ЗСУ

Працівники СБУ та Нацполіції«крота» гру рф в одному з підрозділів ЗСУ на Харківщині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України викрили ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом 30-річний мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку.За матеріалами справи, фігурант «зливав» рашистам місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких рф готувала серію ударів.Працівники СБУ викрили та задокументували агента на початковому етапі його розвідактивності, а після цього затримали.Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських захисників у прифронтовій зоні та на передовій.Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору гру рф, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.Після вербування він об’їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони.Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також рашисти намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи українських військ.Повертаючись після розвідвилазок до розташування військової частини, агент узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316-го розвідувального центру гру рф.Після одного з таких сеансів зв’язку «кріт» самовільно залишив територію режимного об’єкта, щоб «залягти на дно» в помешканні близької знайомої на Житомирщині.Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у нього виявлено дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);◾ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили спільно із працівниками СБУ у Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.