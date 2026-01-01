Із крижаної пастки у Луцьку бійці ДСНС врятували знесиленого лебедя

Із крижаної пастки у Луцьку бійці ДСНС врятували знесиленого лебедя
У Луцьку працівники ДСНС врятували лебедя, який потрапив у крижану пастку на водоймі.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Небайдужі мешканці побачили знесиленого птаха на річці Стир у Центральному парку імені Лесі Українки: пернатий нерухомо лежав на краю ополонки майже на середині річки.

Люди викликали рятувальників, які обережно вивільнили обмерзлого лебедя з крижаної пастки, не завдавши йому шкоди.

Після порятунку птаха передали працівникам Луцького зоопарку для подальшого огляду та догляду.


Теги: рятувальники, Волінь
