Із крижаної пастки у Луцьку бійці ДСНС врятували знесиленого лебедя

врятували лебедя, який потрапив у крижану пастку на водоймі.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Небайдужі мешканці побачили знесиленого птаха на річці Стир у Центральному парку імені Лесі Українки: пернатий нерухомо лежав на краю ополонки майже на середині річки.



Люди викликали рятувальників, які обережно вивільнили обмерзлого лебедя з крижаної пастки, не завдавши йому шкоди.



Після порятунку птаха передали працівникам Луцького зоопарку для подальшого огляду та догляду.





