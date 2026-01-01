Грип та ГРВІ: 14 класів у школах Волині закрили на карантин





Рівень захворюваності досягнув епідемічного порогу, повідомили 9 лютого в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише



За даними епідеміологів, у волинських школах починають запроваджувати обмеження: окремі класи закривають на карантин. Наразі дистанційно навчаються 14 класів у 8 закладах освіти Луцького району.



Упродовж 2-8 лютого в області зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19. Госпіталізували до медичних закладів для лікування 146 людей, 54% із них — діти. Летальних випадків за цей період не зафіксували.



Від початку епідемічного сезону проти грипу на Волині вакцинували більш як 2400 людей, із яких 60% належать до груп медичного й епідемічного ризику.



В області циркулюють віруси грипу А(Н3), парагрипу, РС-вірусу, риновірусів, аденовірусів, бокавірусу та COVID-19. Волинські епідеміологи радять дотримуватися таких рекомендацій з профілактики хвороб:



слід вакцинуватися проти грипу та COVID-19, зокрема людям із груп ризику;



потрібно уникати тісних контактів із людьми з ознаками захворювання;



варто регулярно мити руки або користуватися антисептиками;



потрібно дотримуватися респіраторної гігієни;



слід регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання;



у разі появи симптомів ГРВІ потрібно залишатися вдома і звернутися до свого сімейного лікаря.

