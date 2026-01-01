Грип та ГРВІ: 14 класів у школах Волині закрили на карантин

Грип та ГРВІ: 14 класів у школах Волині закрили на карантин
На Волині за тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірусну хворобу захворіли 5914 людей, із них 56% — це діти. Це на 33% більше, ніж попереднього тижня.

Рівень захворюваності досягнув епідемічного порогу, повідомили 9 лютого в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.

За даними епідеміологів, у волинських школах починають запроваджувати обмеження: окремі класи закривають на карантин. Наразі дистанційно навчаються 14 класів у 8 закладах освіти Луцького району.

Упродовж 2-8 лютого в області зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19. Госпіталізували до медичних закладів для лікування 146 людей, 54% із них — діти. Летальних випадків за цей період не зафіксували.

Від початку епідемічного сезону проти грипу на Волині вакцинували більш як 2400 людей, із яких 60% належать до груп медичного й епідемічного ризику.

В області циркулюють віруси грипу А(Н3), парагрипу, РС-вірусу, риновірусів, аденовірусів, бокавірусу та COVID-19. Волинські епідеміологи радять дотримуватися таких рекомендацій з профілактики хвороб:

слід вакцинуватися проти грипу та COVID-19, зокрема людям із груп ризику;

потрібно уникати тісних контактів із людьми з ознаками захворювання;

варто регулярно мити руки або користуватися антисептиками;

потрібно дотримуватися респіраторної гігієни;

слід регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання;

у разі появи симптомів ГРВІ потрібно залишатися вдома і звернутися до свого сімейного лікаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: грип, захворюваність, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із крижаної пастки у Луцьку бійці ДСНС врятували знесиленого лебедя
Сьогодні, 10:13
На Волині незаконно вирубали 205 вільх: збитки - понад 1,7 мільйона гривень
Сьогодні, 10:10
Грип та ГРВІ: 14 класів у школах Волині закрили на карантин
Сьогодні, 09:42
На Волині попрощалися з Героєм, долю якого не знали 2,5 року
Сьогодні, 09:29
«Лише найкращі здатні так відчайдушно битися в небі з окупантом»: загинув екіпаж гелікоптера Мі-24
Сьогодні, 09:16
Медіа
відео
1/8