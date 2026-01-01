На Волині попрощалися з Героєм, долю якого не знали 2,5 року

Учора, 9 лютого, у рідне село Козлиничі на Волині назавжди повернувся полеглий військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомила Поворська громада.У червні 2023 року, у Бахмутському районі на Донеччині, де земля давно звикла до вибухів, Сидорук Роман Іванович загинув, захищаючи Батьківщину.Довгий час ім’я Сидорука Романа було серед тих, про кого говорили: «зник безвісти».Чекали. Сподівалися. Тепер він нарешті повернувся до рідної домівки. На жаль, не так, як мріяли батьки, брат, друзі, односельці, але додому.Про 35-річного Романа Сидорука в Козлиничах відгукуються як про працьовитого, скромного і врівноваженого чоловіка, що добре розбирався у техніці та завжди приходив на допомогу.«Проводжали молодого Героя з короваєм, який «гірчив від сліз», бо захисник так і не створив своєї сім'ї, не порадував маму внуками. Не втамувати болю рідних. Нам залишається молитись за спокій душі Сидорука Романа, бути вдячними за його неоціненну пожертву заради життя кожного з нас і все робити для наближення перемоги України», - йдеться у повідомленні.