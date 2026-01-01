На Волині незаконно вирубали 205 вільх: збитки - понад 1,7 мільйона гривень





Про це 9 лютого повідомили в Державній екологічній інспекції Волині. 208 пнів породи вільха діаметром від 15 до 50 сантиметрів спеціалісти зафіксували на території земель запасу Велицької сільради.



На місце незаконної вирубки дерев держекоінспектори викликали слідчо-оперативну групу.



Як розповіла телефоном Марина Балдич, за фактом незаконної вирубки дерев у Ковельському районі відкрито кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду.



Наразі триває досудове розслідування, додала Марина Балдич.

