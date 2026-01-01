На Волині готуються до весняної посівної: що посіють на майже 600 тисяч гектарах землі





Про це журналістам



Цьогоріч під зернові та зернобобові культури планують відвести близько 120 тисяч гектарів, з яких понад половину займе кукурудза. Технічні культури (без урахування озимого ріпаку) посіють на площі 117 тисяч гектарів, де пріоритетними залишаються соя (77 тис. га), соняшник (28 тис. га) та цукрові буряки (9 тис. га). Окрім весняних планів, фахівці ретельно моніторять стан уже посіяних озимих, яких в області налічується 161,5 тисячі гектарів.



«Щодо поточного стану озимих культур, то, не дивлячись на надзвичайно низькі температури січня і перших днів лютого, погодні умови в цілому є задовільними для їх перезимівлі.



Завдяки достатній висоті снігового покриву у 11–19 см температура на глибині залягання вузла кущіння коливалася в межах лише 0–2°С морозу, тоді як критичною для пшениці є температура від 5 до 16°С морозу», — козповіли у департаменті.



Нині в області під урожай-2026 уже зійшли 140 тисяч гектарів озимої пшениці, 9,5 тисячі гектарів ячменю та 12 тисяч гектарів жита. Також аграрії посіяли 45 тисяч гектарів озимого ріпаку. Завдяки шару снігу, який став природним захистом для майбутнього хліба, рослини змогли безпечно перенести пікові холоди та зберегти потенціал для активного росту навесні.



Нагадаємо, що минулий 2025 рік видався для волинських господарників досить успішним, хоча затяжні осінні дощі й ускладнили збір пізніх культур.



Загалом ситуація на полях області залишається контрольованою. Наявність снігового захисту вберегла озимину від вимерзання, а стабільність посівних площ на рівні 585 тисяч гектарів свідчить про готовність аграріїв Волині забезпечити регіон урожаєм і в поточному році.

