Земельний податок 2026 року: хто з українців не платитиме

Володіння землею в Україні накладає на громадян обов’язок сплачувати земельний податок. Це стосується як власників, так і постійних користувачів ділянок.Однак Податковий кодекс України (стаття 281) передбачає «податкові канікули» назавжди для найбільш вразливих категорій населення. 2026 року значна частина українців може законно не платити за свої сотки та гектари.Згідно із законом, від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які належать до наступних категорій:Пенсіонери (за віком). Найчисленніша група. Якщо ви вийшли на пенсію за віком, ви маєте пільгуОсоби з інвалідністю I та II групиВетерани війни. Сюди входять учасники бойових дій (УБД) та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни…»Багатодітні батьки. Особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 роківЧорнобильці. Громадяни, визнані законом постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофиНа період дії єдиного податку четвертої групи від сплати земельного податку звільняються власники земельних часток, якщо вони передали ці ділянки в оренду платнику єдиного податку четвертої групиПільга поширюється лише на одну ділянку кожного виду використання в межах встановлених норм площі, наприклад, до 2 гектарів для сільськогосподарських ділянок і різних обмежень для будівництва залежно від типу населеного пункту.Якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені норми, податок сплачується лише за ту частину, яка виходить за межі пільгової площі.Крім цього, 2026 року продовжує діяти звільнення від плати за землю для ділянок, які перебувають на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (відповідно до офіційного переліку Мінреінтеграції). Також не оподатковуються заміновані ділянки.