Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,02 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 3 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,02 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,12 (+36 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,13 (+10 коп.)
