Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,02 (-2 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,12 (+36 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,13 (+10 коп.)

