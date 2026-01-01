В Україні дорожчають овочі та фрукти: причини подорожчання та прогноз цін
Сьогодні, 05:17
На полицях українських магазинів останнім часом зросли ціни на низку продуктів, зокрема овочі та фрукти.
Про це свідчать дані аналітичного порталу EastFruit.
Зростання цін на овочі
Минулого тижня українці помітили подорожчання огірків — їхня ціна зросла з 120–130 грн/кг до 140–170 грн/кг. Також здорожчала пекінська капуста — 25–30 грн/кг проти попередніх 22–25 грн/кг. Ціна на броколі змінилася з 190–210 грн/кг до 160–170 грн/кг.
Солодкий перець подорожчав із 145–160 грн/кг до 180–200 грн/кг, а гострий перець — з 100–180 грн/кг до 190–210 грн/кг.
Серед борщового набору овочів істотно зросла ціна на буряк — до 7–10 грн/кг (раніше 7–9 грн/кг), а зелена цибуля здорожчала до 340–360 грн/кг, тоді як раніше коштувала близько 250–350 грн/кг.
Подорожчання фруктів
Серед фруктів найбільше зросли ціни на яблука — 30–45 грн/кг проти попередніх 15–35 грн/кг. Водночас виноград здешевшав і тепер коштує 60–170 грн/кг (раніше 140–180 грн/кг).
