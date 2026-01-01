В Україні дорожчають овочі та фрукти: причини подорожчання та прогноз цін





Про це свідчать дані аналітичного порталу



Зростання цін на овочі



Минулого тижня українці помітили подорожчання огірків — їхня ціна зросла з 120–130 грн/кг до 140–170 грн/кг. Також здорожчала пекінська капуста — 25–30 грн/кг проти попередніх 22–25 грн/кг. Ціна на броколі змінилася з 190–210 грн/кг до 160–170 грн/кг.



Солодкий перець подорожчав із 145–160 грн/кг до 180–200 грн/кг, а гострий перець — з 100–180 грн/кг до 190–210 грн/кг.



Серед борщового набору овочів істотно зросла ціна на буряк — до 7–10 грн/кг (раніше 7–9 грн/кг), а зелена цибуля здорожчала до 340–360 грн/кг, тоді як раніше коштувала близько 250–350 грн/кг.



Подорожчання фруктів



Серед фруктів найбільше зросли ціни на яблука — 30–45 грн/кг проти попередніх 15–35 грн/кг. Водночас виноград здешевшав і тепер коштує 60–170 грн/кг (раніше 140–180 грн/кг).

