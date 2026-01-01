«Лише найкращі здатні так відчайдушно битися в небі з окупантом»: загинув екіпаж гелікоптера Мі-24





Про це повідомили в бригаді, пише



«З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24», — зазначили військові.



У бригаді висловили співчуття рідним та близьким полеглих українських захисників.



«Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину й відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем», — додали в 11 окремій бригаді армійської авіації «Херсон».

