«Лише найкращі здатні так відчайдушно битися в небі з окупантом»: загинув екіпаж гелікоптера Мі-24

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації «Херсон».

Про це повідомили в бригаді, пише Громадське.

«З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24», — зазначили військові.

У бригаді висловили співчуття рідним та близьким полеглих українських захисників.

«Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину й відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем», — додали в 11 окремій бригаді армійської авіації «Херсон».

