Біля берегів Криму вранці стався землетрус





Про це повідомляє



Землетрус стався 10 лютого о 06:45 за київським часом. Магнітуда склала 3,6 за шкалою Ріхтера.



Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Керч на глибині 14 км. Попри те, що коливання земної кори сталося у безпосередній близькості до узбережжя, загрози для населення чи інфраструктури подія не несе.



За даними сейсмологів, поштовхи магнітудою 3,6 зазвичай не відчуваються людьми на поверхні та реєструються виключно за допомогою високочутливих приладів.



Зазначимо, це другий землетрус, який стався сьогодні в Чорному морі. В ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ поблизу міста Новоросійськ був зафіксований землетрус магнітудою 4,8.



На сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру повідомляють, що епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 35 кілометрів на північний захід від Новоросійська та за 13 кілометрів від станиці Анапської, а глибина залягання поштовхів становила близько 10 кілометрів.

