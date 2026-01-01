Нововолинськ оговтується від ударів по місту: мер розповів подробиці

У Нововолинську, що, вода і тепло подаються в оселі мешканців.Про це у телеграмі повідомив міський головаЗа словами мера, ситуація в енергетиці залишається складною. І через ворожі обстріли, і через посилення морозів. Енергетики працюють постійно, щоб хоч трохи стабілізувати систему.«Вода й тепло подаються в оселі мешканців. Наші підприємства працюють в посиленому режимі. Деякі об’єкти заживлені від генераторів Всі садочки приймають дітей. Ліцеї теж працюють в очному режимі, крім ліцею №2. Там наразі дистанційне навчання, але від завтра плануємо відновити там очну форму», - зазначив Борис Карпус.Пункти незламності продовжують посилено працювати. Там можна зарядити телефон, випити гарячого чаю і взяти теплу ковдру. «Прошу всіх бути готовими до різних сценаріїв, мати вдома запас води», - додав Карпус.