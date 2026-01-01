У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками

увагу на чоловіка, який поводив себе підозріло.



Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.



Патрульні вирішили зупинити громадянина для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки. Під час перевірки, поліцейські виявили у чоловіка згорток з речовиною, схожою на наркотичну.



На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям лучанина.





