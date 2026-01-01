У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
Під час патрулювання вулиці Захисників України у Луцьку правоохоронці звернули увагу на чоловіка, який поводив себе підозріло.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.

Патрульні вирішили зупинити громадянина для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки. Під час перевірки, поліцейські виявили у чоловіка згорток з речовиною, схожою на наркотичну.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям лучанина.

