У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:01
Під час патрулювання вулиці Захисників України у Луцьку правоохоронці звернули увагу на чоловіка, який поводив себе підозріло.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні вирішили зупинити громадянина для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки. Під час перевірки, поліцейські виявили у чоловіка згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям лучанина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні вирішили зупинити громадянина для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки. Під час перевірки, поліцейські виявили у чоловіка згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям лучанина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія готує весняний наступ, - Welt
Сьогодні, 13:03
На Донеччині обірвалося життя Героя Андрія Гоцика з Волині
Сьогодні, 12:19
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:01
На Рівненщині дід сокирою та молотком убив п’ятьох переселенців
Сьогодні, 11:40