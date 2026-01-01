На Донеччині обірвалося життя Героя Андрія Гоцика з Волині

На Донеччині обірвалося життя Героя Андрія Гоцика з Волині
До Нововолинська надійшла скорботна звістка, що на Донеччині поліг військовослужбовець Андрій Гоцик.

Про це у фейсбуці повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

«Маємо трагічну звістку», - зазначив міський голова. За його словами, 7 лютого на Донеччині загинув Захисник Андрій Гоцик, 1997 року народження. Мешканець Нововолинська.

«Щиро співчуваю сімʼї, рідним і всім, хто знав Андрія. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.

Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

