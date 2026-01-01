На Донеччині обірвалося життя Героя Андрія Гоцика з Волині
Сьогодні, 12:19
До Нововолинська надійшла скорботна звістка, що на Донеччині поліг військовослужбовець Андрій Гоцик.
Про це у фейсбуці повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
«Маємо трагічну звістку», - зазначив міський голова. За його словами, 7 лютого на Донеччині загинув Захисник Андрій Гоцик, 1997 року народження. Мешканець Нововолинська.
«Щиро співчуваю сімʼї, рідним і всім, хто знав Андрія. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
