На Донеччині обірвалося життя Героя Андрія Гоцика з Волині

Андрій Гоцик.



Про це у фейсбуці повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.



«Маємо трагічну звістку», - зазначив міський голова. За його словами, 7 лютого на Донеччині загинув Захисник Андрій Гоцик, 1997 року народження. Мешканець Нововолинська.



«Щиро співчуваю сімʼї, рідним і всім, хто знав Андрія. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Нововолинська надійшла скорботна звістка, що на Донеччині поліг військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомив мер Нововолинська«Маємо трагічну звістку», - зазначив міський голова. За його словами, 7 лютого на Донеччині загинув Захисник Андрій Гоцик, 1997 року народження. Мешканець Нововолинська.«Щиро співчуваю сімʼї, рідним і всім, хто знав Андрія. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію