На Рівненщині дід сокирою та молотком убив п’ятьох переселенців
Сьогодні, 11:40
На Рівненщині поліцейські затримали 72-річного чоловіка, який молотком і сокирою убив пʼятьох людей.
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Сьогодні, 10 лютого, близько 04:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у недіючій школі, чують крики у коридорі.
Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньо переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав наносити удари молотком та сокирою п’ятьом особам.
Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян: 60-ти та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.
Першими на місце негайно прибули патрульні поліцейські, які й виявили нападника.
