Після заморозків на Волинь прийде потепління





Погоду в області формуватиме південно-західна периферія антициклону, пояснила у коментарі Світлана Гончаренко.



Упродовж 10 та 11 лютого опадів в області не прогнозують, проте на дорогах утримуватиметься ожеледиця.



Вітер переважно буде південного напрямку зі швидкістю 3–8 м/с.



У ніч на 10 лютого температура повітря знизиться до 13–18°C морозу, вдень — 1–6°C морозу. В ніч на 11 лютого очікується від -4 до -9°C, вдень — близько 0°C.



Надалі, з надходженням теплішої повітряної маси з південних широт, у Волинській області поступово потепліє, прогнозує синоптикиня.



Уночі стовпчики термометра фіксуватимуть від –3°C до +2°C, вдень — від –1°C до +4°C.



Така погода утримається у період з 12 до 14 лютого, зазначають у гідрометцентрі.



Місцями будуть невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після заморозків у Волинській області прогнозують потепління та опади у вигляді мокрого снігу й дощу.Погоду в області формуватиме південно-західна периферія антициклону, пояснила у коментарі misto.media провідна синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центруУпродовж 10 та 11 лютого опадів в області не прогнозують, проте на дорогах утримуватиметься ожеледиця.Вітер переважно буде південного напрямку зі швидкістю 3–8 м/с.У ніч на 10 лютого температура повітря знизиться до 13–18°C морозу, вдень — 1–6°C морозу. В ніч на 11 лютого очікується від -4 до -9°C, вдень — близько 0°C.Надалі, з надходженням теплішої повітряної маси з південних широт, у Волинській області поступово потепліє, прогнозує синоптикиня.Уночі стовпчики термометра фіксуватимуть від –3°C до +2°C, вдень — від –1°C до +4°C.Така погода утримається у період з 12 до 14 лютого, зазначають у гідрометцентрі.Місцями будуть невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію