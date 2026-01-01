Після заморозків на Волинь прийде потепління

Після заморозків на Волинь прийде потепління
Після заморозків у Волинській області прогнозують потепління та опади у вигляді мокрого снігу й дощу.

Погоду в області формуватиме південно-західна периферія антициклону, пояснила у коментарі misto.media провідна синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центру Світлана Гончаренко.

Упродовж 10 та 11 лютого опадів в області не прогнозують, проте на дорогах утримуватиметься ожеледиця.

Вітер переважно буде південного напрямку зі швидкістю 3–8 м/с.

У ніч на 10 лютого температура повітря знизиться до 13–18°C морозу, вдень — 1–6°C морозу. В ніч на 11 лютого очікується від -4 до -9°C, вдень — близько 0°C.

Надалі, з надходженням теплішої повітряної маси з південних широт, у Волинській області поступово потепліє, прогнозує синоптикиня.

Уночі стовпчики термометра фіксуватимуть від –3°C до +2°C, вдень — від –1°C до +4°C.

Така погода утримається у період з 12 до 14 лютого, зазначають у гідрометцентрі.

Місцями будуть невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу.

