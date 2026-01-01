Вистави, що говорять мовою сучасного театру: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 лютого





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 15 лютого.



Психологічна драма про зіткнення характерів, соціальних ролей і внутрішніх протиріч.



У середу, 11 лютого, о 18:00, на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Одна ніч стає випробуванням для героїв, оголюючи їхні амбіції, страхи та прагнення до свободи. Тут боротьба за владу і право бути собою розгортається у тонких діалогах і напруженій тиші. Класична п’єса звучить гостро й актуально і сьогодні.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Що стається, коли особисте щастя стає полем боротьби між обов’язком, пристрастю та моральним вибором?



У четвер, 12 лютого, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



Гостра й емоційно насичена історія про кохання, яке кидає виклик суспільним нормам і людській совісті. У центрі сюжету – трагічний трикутник, де кожне рішення має незворотні наслідки. Вистава загострює вічні питання відповідальності за свій вибір і ціни, яку доводиться платити за вкрадене щастя.



Легка авантюра чи добре продумана гра з почуттями?



У п’ятницю, 13 лютого, о 18:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Дотепна історія про двох жінок, які вправно маніпулюють обставинами та чоловічою довірливістю. За яскравим гумором і несподіваними поворотами сюжету приховуються теми самотності, бажання любові та страху бути ошуканими. Вистава балансує між сміхом і впізнаванням, залишаючи глядачеві простір для власних висновків.



Що відбувається, коли уява стає сильнішою за реальність?



У суботу, 14 лютого, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Запрошуємо глядачів у яскраву подорож знайомим, але оновленим світом див. На шляху Аліси – фантастичні персонажі, випробування та відкриття, що вчать сміливості, дружбі й вірі в себе. Вистава поєднує динамічну музику, гумор і щиру емоцію, створюючи казку, цікаву і дітям, і дорослим.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Театр запрошує на особливий захід, сповнений музики, емоцій і щирих зізнань.



У суботу, 14 лютого, о 17:00 – концерт до Дня закоханих на два відділення у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хв).



У програмі – улюблені мелодії про кохання. Це вечір, що об’єднає романтичний настрій, живе звучання та атмосферу святкового натхнення. Подаруйте собі й близьким зустріч із музикою, яка говорить мовою серця.



Перші почуття завжди приходять несподівано й залишають слід на все життя.



У неділю, 15 лютого, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Це відверта й тонка розмова про дорослішання, страх близькості та пошук власної ідентичності. Герої опиняються на межі між наївністю й болісним досвідом, роблячи вибір, який змінює їх назавжди. Вистава говорить мовою сучасного театру — чесно, різко й без прикрас.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 15 лютого.У середу,, на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Одна ніч стає випробуванням для героїв, оголюючи їхні амбіції, страхи та прагнення до свободи. Тут боротьба за владу і право бути собою розгортається у тонких діалогах і напруженій тиші. Класична п’єса звучить гостро й актуально і сьогодні.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У четвер,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця –. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).Гостра й емоційно насичена історія про кохання, яке кидає виклик суспільним нормам і людській совісті. У центрі сюжету – трагічний трикутник, де кожне рішення має незворотні наслідки. Вистава загострює вічні питання відповідальності за свій вибір і ціни, яку доводиться платити за вкрадене щастя.У п’ятницю,, на основній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Дотепна історія про двох жінок, які вправно маніпулюють обставинами та чоловічою довірливістю. За яскравим гумором і несподіваними поворотами сюжету приховуються теми самотності, бажання любові та страху бути ошуканими. Вистава балансує між сміхом і впізнаванням, залишаючи глядачеві простір для власних висновків.У суботу,. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Запрошуємо глядачів у яскраву подорож знайомим, але оновленим світом див. На шляху– фантастичні персонажі, випробування та відкриття, що вчать сміливості, дружбі й вірі в себе. Вистава поєднує динамічну музику, гумор і щиру емоцію, створюючи казку, цікаву і дітям, і дорослим.У театрі нагадують: після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У суботу,. Основна сцена. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хв).У програмі – улюблені мелодії про кохання. Це вечір, що об’єднає романтичний настрій, живе звучання та атмосферу святкового натхнення. Подаруйте собі й близьким зустріч із музикою, яка говорить мовою серця.У неділю,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).Це відверта й тонка розмова про дорослішання, страх близькості та пошук власної ідентичності. Герої опиняються на межі між наївністю й болісним досвідом, роблячи вибір, який змінює їх назавжди. Вистава говорить мовою сучасного театру — чесно, різко й без прикрас.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію