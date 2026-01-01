На будівництво чи купівлю житла: у Луцькій громаді 63 переселенці отримають по 2 мільйони гривень





У лютому ці виплати затвердили для 63 громадян. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії Луцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 6 лютого.



Ваучери на житло вимушені переселенці отримають у «Дії» та одразу зможуть використати кошти за призначенням, розповіла Вікторія Майборода.



Нагадаємо, житлові ваучери надають учасникам бойових дій та особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, з числа внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території.



Дані по Волині



З грудня в області зареєстрували 350 заявок на отримання ваучерів, повідомили misto.media у департаменті соціального захисту населення Волинської ОВА:



виплати погодили 205 особам (загальна сума виплат — 410 млн грн);



29 претендентів отримали відмову;



58 заяв зараз перебувають на розгляді;



58 заяв очікують на розгляд.



Комісії, які розглядають згадані заяви, сформовані в 52 громадах з 54.



Як подати заяву



Заявку можна подати одним із трьох способів:



через застосунок або портал «Дія». Після електронної ідентифікації заява формується автоматично і підписується цифровим підписом;



через ЦНАП. Адміністратор формує заяву в системі й надсилає до реєстру;



через нотаріуса, який має доступ до реєстру пошкодженого та знищеного майна.



На що можна витратити кошти:



придбання квартири або будинку;



інвестування чи фінансування будівництва житла;



купівлю земельної ділянки під житлову забудову;



придбання частки у праві власності;



сплату першого внеску за іпотекою або оплата іпотеки, що існувала.



Ваучер не можна витратити на купівлю житла у близьких родичів. Крім того, житло, придбане за ваучер, не можна продавати протягом п’яти років.



Кому можуть відмовити



Заявку можуть відхилити, якщо:



заявник подав неправильні або підроблені документи;



особа раніше вже отримувала іншу державну допомогу на житло;



заявник має інше житло, придатне для проживання;



особа перебуває під санкціями або має судимість за державну зраду чи колабораціонізм;



порушено правила використання коштів або виявлено інші невідповідності вимогам програми.



Програма запрацювала в Україні 24 листопада. На першому етапі ваучер доступний лише вимушеним переселенцям, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність внаслідок війни. Згодом уряд планує розширити коло отримувачів.

