З Волині на Київщину відправили гуманітарний вантаж





Про це 10 лютого повідомили у Волинській обласній раді, пише



"Кияни мають гостру потребу у постійному забезпеченні повноцінної роботи пунктів незламності, осередків обігріву, соціальних та освітніх закладів", — йдеться у повідомленні.



У Святошинський район доправлено 20 печей обігріву, а також продукти харчування тривалого зберігання. Також у Немішаївський фаховий коледж, де навчаються 1756 студентів, відправили продуктові набори, понад 300 пар взуття, одяг, ковдри та подушки.



Довідково: зі слів першої заступниці міністра розвитку громад та територій Альони Шкрум, станом на 9 лютого ситуація в Києві все ще складна. Через зупинку ТЕЦ-4 після російських обстрілів без тепла залишаються 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. На столичній Троєщині почали відновлювати теплопостачання.

