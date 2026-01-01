З Волині на Київщину відправили гуманітарний вантаж

З Волині на Київщину відправили гуманітарний вантаж
З Волині доправили гуманітарний вантаж для мешканців Святошинського району столиці та жителів Бучанського району Київської області.

Про це 10 лютого повідомили у Волинській обласній раді, пише Суспільне.

"Кияни мають гостру потребу у постійному забезпеченні повноцінної роботи пунктів незламності, осередків обігріву, соціальних та освітніх закладів", — йдеться у повідомленні.

У Святошинський район доправлено 20 печей обігріву, а також продукти харчування тривалого зберігання. Також у Немішаївський фаховий коледж, де навчаються 1756 студентів, відправили продуктові набори, понад 300 пар взуття, одяг, ковдри та подушки.
Довідково: зі слів першої заступниці міністра розвитку громад та територій Альони Шкрум, станом на 9 лютого ситуація в Києві все ще складна. Через зупинку ТЕЦ-4 після російських обстрілів без тепла залишаються 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. На столичній Троєщині почали відновлювати теплопостачання.

