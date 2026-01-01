Луцький ліцей готує їжу на кілька шкіл: єдиний у місті, який має генератор у харчовому блоці





Із 7 лютого після масованої атаки на енергосистему України на Волині почали діяти оновлені графіки відключення світла. Електроенергію споживачам подають лише шість годин на добу, не більше двох годин поспіль, пише



У звʼязку з цим у закладах освіти Луцька можливі зміни в організації навчального процесу. Школи можуть скорочувати тривалість уроків та перерв, зокрема у закладах, де діти навчаються у дві зміни, пояснив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар. Кожен заклад самостійно визначає формат навчання.



Чи працюють їдальні під час блекаутів?



Зі слів директора департаменту освіти, якщо світло вимикають за графіком, школи та дитсадки завчасно підлаштовують роботу харчоблоків так, щоб встигнути приготувати їжу.



У випадках, коли діють аварійні відключення, їжу доставляють з інших навчальних закладів.



«Якщо заклад обслуговує Луцький комбінат шкільного харчування, то вони мають чіткий алгоритм дій. У них є транспортні засоби і вони можуть довезти готову їжу з інших шкіл. Це звичайне явище», — зазначив Віталій Бондар.



До прикладу, директор Луцького ліцею № 1 Андрій Киця розповів, що в їхньому закладі ситуація з електропостачанням залишається стабільною. Тому ліцей допомагає приготувати гарячі страви для учнів інших шкіл.



Єдиний заклад у місті, який має генератор у харчовому блоці, — це Луцький ліцей № 2. Його директор Роман Поліщук зазначив, що у разі екстрених відключень генератор вмикають для безперебійної роботи їдальні.

