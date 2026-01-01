На Волині спрямують 4,5 млн євро інвестицій на ключову дорогу, тротуари та велодоріжки

Ковельська громада отримає 4,5 мільйона євро інвестицій від Європейського Союзу на масштабну реконструкцію частини міжнародної автомобільної дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече в межах міста.Про це повідомив міський голова Ковеляпісля повернення із закордонного відрядження.«Повернувся із закордонного відрядження з документом, який гарантує початок масштабних змін в інфраструктурі Ковеля — відновлення однієї з ключових транспортних артерій міста», — написав очільник громади.Ковель підписав партнерську угоду з Підляським воєводським управлінням автомобільних доріг у Польщі для практичної реалізації транскордонного проєкту. У межах міста буде відремонтовано 8,38 кілометра дороги, що проходить вулицями Брестською, Ярослава Мудрого, Сергія Тимошенка, Ольжича та Луцькою.Проєкт передбачає не лише оновлення дорожнього покриття проїжджих частин і перехресть, а й будівництво семи автобусних зупинок, облаштування енергоефективного зовнішнього освітлення, нових тротуарів і велодоріжок.«Усі роботи виконуватимуться за сучасними стандартами — зручно, комфортно і, найголовніше, безпечно для пішоходів та водіїв», — наголосив міський голова.За його словами, потреба в комплексній реконструкції цієї дороги назріла давно, адже протягом десятиліть вона зазнавала значних руйнувань через інтенсивний рух великогабаритного транспорту та ремонтувалася лише окремими ділянками за кошти місцевого бюджету, попри міжнародне значення.Оскільки проєкт є партнерським, у Підляському воєводстві Польщі також заплановано реконструкцію автодороги №662 та будівництво нового мосту.«Європейські кошти продовжують працювати на Україну і Ковельську громаду. Ми використовуємо кожну інвестицію, щоб місцевий бюджет мав можливості більше працювати на підтримку війська та наближати Перемогу», — підсумував він.