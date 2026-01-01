У Луцьку 3-річний хлопчик через недогляд матері отримав переохолодження: його ушпиталили

У Луцьку ювенальні поліцейські притягнули матір 3-річного хлопчика до відповідальності.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, випадок стався учора в Луцьку. Заявниця помітила маленького хлопчика, який сам перейшов дорогу, а мати тим часом поїхала. Жінка зателефонувала в поліцію.Патрульні викликали медиків та повідомили про випадок ювеналів. Дитину ушпиталили. Наразі хлопчик досі перебуває у медзакладі, він отримав переохолодження. Відповідні служби вживають заходів, аби вирішити його подальшу долю.За невиконання материнських обов’язків матір ювенальні поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, патрульні винесли постанову за ч.1 ст.178 КУпАП.