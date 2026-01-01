Росія найближчим часом не погодиться на прийнятну для України мирну угоду, - ЗМІ

Девід Петреус наразі не бачить шансів для припинення вогню і перспективи того, що Росія найближчим часом погодиться на прийнятну для України мирну угоду.



Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає



Петреус негативно відповів на запитання, чи бачить він нині шанс на припинення вогню.



«Боюся, що ні. Я не дипломат, а старий солдат, і не можу надати якусь деталізовану відповідь, я просто не бачу поки що умов, щоб це сталося. Росіяни висувають, на мою думку, необгрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, як це робить Україна», - сказав ексдиректор ЦРУ.



Він зазначив, що Президент Володимир Зеленський та українська переговорна команда дуже наполегливо працювали і навіть пішли на певні компроміси, щоб вийти на угоду, яка мала би бути прийнятною для Росії.



«Але я вважаю, що вона все одно не буде для них прийнятною», - спрогнозував Петреус.



Генерал армії США наголосив, що йдеться про набагато більше, ніж просто про територію: Росія хоче, по суті, позбавити Україну права на існування як суверенної держави, замінити Президента Зеленського на проросійську фігуру, демілітаризувати Україну і отримати територію, «до якої навіть близько не підійшла».



«Росія не виявляє жодної гнучкості у цьому питанні. Вона не готова прийняти гарантії безпеки для України, які були дуже ретельно розроблені США та Європою. Тож я справді не бачу жодної перспективи, що Росія найближчим часом погодиться на щось розумне, на те, що могло би бути прийнятним для України», - зауважив ексдиректор ЦРУ, додавши, що «хотів би бачити набагато більший тиск на Росію».



Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна враховувати "гарантії безпеки для Росії", а не обмежуватися лише інтересами української сторони. За словами російського дипломата, без цієї умови мирне врегулювання "неможливе".

