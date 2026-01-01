На Волині від ботулізму помер 61-річний чоловік

На Волині від ботулізму помер 61-річний чоловік
В Ковельському районі на Волині від ботулізму помер 61-річний чоловік. Це другий випадок хвороби, зареєстрований від початку року. Ще одна людина занедужала в Луцькому районі.

Про це 10 лютого повідомили в обласному центрі профілактики та контролю хвороб, пише Суспільне.

Під час епідрозслідування лікарі з’ясували, що обоє мешканців Волині, у яких підтвердили ботулізм, вживали м’ясну домашню консервацію.

За даними епідеміологів, торік в області зафіксували чотири випадки ботулізму.

Що таке ботулізм

Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.

Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).

Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтеся у якості продуктів.

Симптоми ботулізму

Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів.

Перші ознаки:

м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;

сильна сухість у роті;

погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).

Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.

