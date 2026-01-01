На Волині від ботулізму помер 61-річний чоловік





Про це 10 лютого повідомили в обласному центрі профілактики та контролю хвороб, пише



Під час епідрозслідування лікарі з’ясували, що обоє мешканців Волині, у яких підтвердили ботулізм, вживали м’ясну домашню консервацію.



За даними епідеміологів, торік в області зафіксували чотири випадки ботулізму.



Що таке ботулізм



Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.



Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).



Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:



в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;



м'ясних та грибних консервів;



консервів домашнього виробництва;



якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;



якщо сумніваєтеся у якості продуктів.



Симптоми ботулізму



Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів.



Перші ознаки:



м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;



сильна сухість у роті;



погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).



Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Ковельському районі на Волині від ботулізму помер 61-річний чоловік. Це другий випадок хвороби, зареєстрований від початку року. Ще одна людина занедужала в Луцькому районі.Про це 10 лютого повідомили в обласному центрі профілактики та контролю хвороб, пише Суспільне Під час епідрозслідування лікарі з’ясували, що обоє мешканців Волині, у яких підтвердили ботулізм, вживали м’ясну домашню консервацію.За даними епідеміологів, торік в області зафіксували чотири випадки ботулізму.Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;м'ясних та грибних консервів;консервів домашнього виробництва;якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;якщо сумніваєтеся у якості продуктів.Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів.м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;сильна сухість у роті;погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію