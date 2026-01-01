На Волині від ботулізму помер 61-річний чоловік
Сьогодні, 19:05
В Ковельському районі на Волині від ботулізму помер 61-річний чоловік. Це другий випадок хвороби, зареєстрований від початку року. Ще одна людина занедужала в Луцькому районі.
Про це 10 лютого повідомили в обласному центрі профілактики та контролю хвороб, пише Суспільне.
Під час епідрозслідування лікарі з’ясували, що обоє мешканців Волині, у яких підтвердили ботулізм, вживали м’ясну домашню консервацію.
За даними епідеміологів, торік в області зафіксували чотири випадки ботулізму.
Що таке ботулізм
Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.
Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).
Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:
в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
м'ясних та грибних консервів;
консервів домашнього виробництва;
якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
якщо сумніваєтеся у якості продуктів.
Симптоми ботулізму
Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів.
Перші ознаки:
м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;
сильна сухість у роті;
погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).
Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 10 лютого повідомили в обласному центрі профілактики та контролю хвороб, пише Суспільне.
Під час епідрозслідування лікарі з’ясували, що обоє мешканців Волині, у яких підтвердили ботулізм, вживали м’ясну домашню консервацію.
За даними епідеміологів, торік в області зафіксували чотири випадки ботулізму.
Що таке ботулізм
Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.
Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).
Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:
в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
м'ясних та грибних консервів;
консервів домашнього виробництва;
якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
якщо сумніваєтеся у якості продуктів.
Симптоми ботулізму
Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів.
Перші ознаки:
м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;
сильна сухість у роті;
погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).
Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині від ботулізму помер 61-річний чоловік
Сьогодні, 19:05
У Луцьку 3-річний хлопчик через недогляд матері отримав переохолодження: його ушпиталили
Сьогодні, 16:36
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Віктором Смоляром
Сьогодні, 16:09