Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 11 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 лютого

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу вночі, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу вночі, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

