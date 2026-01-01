Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу вночі, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу вночі, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
