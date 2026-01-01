Коли і де на Волині відключатимуть світло 11 лютого





Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

02:30-05:00

06:00-10:00

15:00-20:00

22:30-24:00

підчерга 1.2:

02:30-05:00

07:30-11:00

15:00-20:00

22:30-24:00

підчерга 2.1:

02:30-05:00

07:30-12:30

15:00-20:00

22:30-24:00

підчерга 2.2:

02:30-07:30

10:00-15:00

17:30-22:30

підчерга 3.1:

02:30-07:30

10:00-15:00

17:30-22:30

підчерга 3.2:

00:00-02:30

05:00-07:30

10:00-15:00

17:30-22:30

підчерга 4.1:

00:00-02:30

05:00-07:30

10:00-15:00

17:30-22:00

підчерга 4.2:

00:00-02:30

05:00-10:00

12:30-17:30

20:00-22:30

підчерга 5.1:

00:00-02:30

05:00-10:00

12:30-17:30

20:00-24:00

підчерга 5.2:

00:00-02:30

05:00-10:00

12:30-17:30

20:00-24:00

підчерга 6.1:

00:00-05:00

07:30-12:30

15:00-17:30

20:00-24:00

підчерга 6.2:

00:00-05:00

07:30-12:30

15:00-20:00

22:30-24:00



Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 11 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.діють в такому обсязі:підчерга 1.1:02:30-05:0006:00-10:0015:00-20:0022:30-24:00підчерга 1.2:02:30-05:0007:30-11:0015:00-20:0022:30-24:00підчерга 2.1:02:30-05:0007:30-12:3015:00-20:0022:30-24:00підчерга 2.2:02:30-07:3010:00-15:0017:30-22:30підчерга 3.1:02:30-07:3010:00-15:0017:30-22:30підчерга 3.2:00:00-02:3005:00-07:3010:00-15:0017:30-22:30підчерга 4.1:00:00-02:3005:00-07:3010:00-15:0017:30-22:00підчерга 4.2:00:00-02:3005:00-10:0012:30-17:3020:00-22:30підчерга 5.1:00:00-02:3005:00-10:0012:30-17:3020:00-24:00підчерга 5.2:00:00-02:3005:00-10:0012:30-17:3020:00-24:00підчерга 6.1:00:00-05:0007:30-12:3015:00-17:3020:00-24:00підчерга 6.2:00:00-05:0007:30-12:3015:00-20:0022:30-24:00Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію