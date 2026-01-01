Коли і де на Волині відключатимуть світло 11 лютого
Сьогодні, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 11 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
02:30-05:00
06:00-10:00
15:00-20:00
22:30-24:00
підчерга 1.2:
02:30-05:00
07:30-11:00
15:00-20:00
22:30-24:00
підчерга 2.1:
02:30-05:00
07:30-12:30
15:00-20:00
22:30-24:00
підчерга 2.2:
02:30-07:30
10:00-15:00
17:30-22:30
підчерга 3.1:
02:30-07:30
10:00-15:00
17:30-22:30
підчерга 3.2:
00:00-02:30
05:00-07:30
10:00-15:00
17:30-22:30
підчерга 4.1:
00:00-02:30
05:00-07:30
10:00-15:00
17:30-22:00
підчерга 4.2:
00:00-02:30
05:00-10:00
12:30-17:30
20:00-22:30
підчерга 5.1:
00:00-02:30
05:00-10:00
12:30-17:30
20:00-24:00
підчерга 5.2:
00:00-02:30
05:00-10:00
12:30-17:30
20:00-24:00
підчерга 6.1:
00:00-05:00
07:30-12:30
15:00-17:30
20:00-24:00
підчерга 6.2:
00:00-05:00
07:30-12:30
15:00-20:00
22:30-24:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
