На роботу – вночі: як працюють при відключеннях світла їдальні у школах Луцька
Сьогодні, 21:57
У шкільних їдальнях Луцької громади усе кулінарне устаткування працює від електрики. Попри графіки відключення світла, заклади освіти дотримуються меню і готують гарячі сніданки та обіди.
Про це розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар, - пише Суспільне.
З його слів, школи й дитсадки Луцької громади шукають варіанти, щоб приготувати їсти дітям.
"Всі заклади освіти справляються на даний момент. Попри те, що є необхідність вийти на роботу і о четвертій ранку. Добре спрацював комбінат, який має можливість в форматі кейтерингу довозити продукти і їжу до закладів освіти. Тобто, виходять з ситуації", — говорить посадовець.
Як наголошує Віталій Бондар, у Луцькій громаді — 38 закладів загальної середньої освіти і тільки один ліцей має потужний генератор, який частково забезпечує роботу кухні.
Його вмикають для їдальні, коли виключають світло, каже директор ліцею №2 Роман Поліщук. З його слів, генератор навчальному закладу подарували благодійники.
"Його вистачає або для стабільної роботи харчоблоку, або решти школи: телевізори, освітлення. Він споживає 7 л бензину на годину, це орієнтовно 400 грн, — каже Роман Поліщук. — Генератор у нас на балансі, але працюємо над угодою з шкільним комбінатом харчування про спільне використання в разі крайньої необхідності."
220 порцій сніданків та стільки ж обідів для учнів першої зміни нині приготували кухарі, говорить завідувачка виробництва Наталія Кузьмик. Аби встигнути до вимкнення світла, на роботу прийшли о 4:30.
"Було таке, що і в другій годині ночі приходили, — каже Наталія Кузьмик. — Зберігаємо максимально тепло продуктів, поки є світло — пропарюємо другий раз в пароконвекторі, накриваємо фольгою, щоб воно трималося для ІІ зміни. Суп на плиті, потім включать генератор, ми його підігріємо".
Додає: заздалегідь приготували 250 порцій других страв і для школярів, які прийдуть на навчання у ІІ зміну.
"Гречка вже на ІІ зміну готова, — розповідає завідувачка виробництва. — Сьогодні гречка, котлета м’ясна і бутерброд. Вже гречку ми зварили, бо нам мали в пів першого виключити світло".
Вчителька групи продовженого дня Олена Ящук привела на обід 18 першокласників.
"Їжа в нас завжди тепла, смачна. Перший прийом у діток о 8:30 відбувається, це – сніданок. А ті дітки, які залишаються на групі, в них ще два прийоми їжі. Обід – 12:30 з теплим супчиком, з другим. І ще полуденок з булочкою та теплим чаєм", — каже вчителька початкових класів.
Поки електроенергію не вимкнули, кухарі роблять заготовки на наступний день: "Зажарку до плову, тому що не знаємо, чи завтра буде світло. Так усе підготовлюємо по-можливості".
Суп, макарони з м’ясом та компот — такий обід у ліцеї №14. Аби приготувати такі справи, шість кухарів на роботу прийшли о четвертій ранку, розповідає шеф-кухарка Марія Ключук.
"Світло включили о 4:30, вимкнули о 7:15, — каже шеф-кухарка. — Ми прийшли трішки раніше, ще були без світла, підготували заготовки. Коли увімкнулося світло, швиденько приступили до роботи: включили техніку, приготували другі страви, гарніри, навіть трішки спекли піци та булочок".
Довідково: Через низьку температуру повітря та складну ситуацію в енергетиці з 8 по 26 січня у загальноосвітніх школах Луцької громади навчання було дистанційним.
