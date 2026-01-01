ЄС розробляє план, як надати часткове членство Україні вже наступного року, - ЗМІ





Про це пише Politico з посиланням на пʼятьох дипломатів з різних країн, трьох посадовців ЄС і двох українських чиновників, - повідомляє



План неофіційно назвали «зворотне розширення» — тобто Україна спочатку отримає місце за столом ЄС, а потім проведе реформи, які необхідні для повноцінного членства.



Із розмов з джерелами Politico визначило пʼять кроків плану. Три з них стосуються Угорщини:



ЄС «випереджально» просуватиме заяву в Україні. Україні вже надали неформальні рекомендації щодо трьох із шести переговорних кластерів. На зустрічі Ради ЄС у березні планують надати інші три.

Спрощенне членство за форматом зворотнього розширення: що більше необхідних реформ проводитиме Україна, то більше прав і обовʼязків члена ЄС відкриватимуть для неї.



Дочекатись відходу премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У квітні в Угорщині пройдуть парламентські вибори, на яких правляча партія «Фідес» відстає від головної опозиційної партії «Тиса».

Якщо Орбан залишиться премʼєром, «розіграти карту» президента США Дональда Трампа. Орбан і Трамп неодноразово висловлювали прихильність один одному. З огляду на те, що вступ до ЄС закладений у проєкт 20-пунктного мирного плану між Росією і Україною, Трамп може сприяти тому, щоб його угорський партнер поступився.



Якщо це не спрацює, застосувати Статтю 7 Договору про ЄС (Маастрахтський договір). Вона передбачає призупинку деяких прав держав-членів ЄС, якщо її дії серйозно порушують цінності Союзу. ЄС не планує вдаватися до таких кроків раніше квітневих виборів, оскільки це може зіграти на руку Орбану, проте вони можливі після квітня, якщо той блокуватиме зусилля зі вступу України.

