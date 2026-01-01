11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують День народження колишній депутат Луцької міської ради Олександр Волинець та кандидат філологічних наук, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки Олена Маланій (на фото).
Іменинники сьогоднішнього дня – Дмитро, Роман, Юліан, Яків.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.
Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.
Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іменинники сьогоднішнього дня – Дмитро, Роман, Юліан, Яків.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.
Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.
Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коли і де на Волині відключатимуть світло 11 лютого
10 лютого, 21:16