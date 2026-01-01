11 лютого на Волині: гортаючи календар

11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують День народження колишній депутат Луцької міської ради Олександр Волинець та кандидат філологічних наук, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки Олена Маланій (на фото).

Іменинники сьогоднішнього дня – Дмитро, Роман, Юліан, Яків.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.

Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.

Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЄС розробляє план, як надати часткове членство Україні вже наступного року, - ЗМІ
10 лютого, 23:19
Тарифи на воду та водовідведення рахуватимуть по-новому: Рада прийняла закон
10 лютого, 22:38
На роботу – вночі: як працюють при відключеннях світла їдальні у школах Луцька
10 лютого, 21:57
Коли і де на Волині відключатимуть світло 11 лютого
10 лютого, 21:16
Медіа
відео
1/8