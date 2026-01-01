11 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують День народження колишній депутат Луцької міської радита кандидат філологічних наук, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки(на фото).Іменинники сьогоднішнього дня – Дмитро, Роман, Юліан, Яків.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.