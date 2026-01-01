Тарифи на воду та водовідведення рахуватимуть по-новому: Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект №13219. Документ підтримали 247 народних депутатів, ідеться на сайті парламенту.

Закон загалом стосується умов виробництва електричної енергії, проте в ньому міститься поправка №764, згідно з якою встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення покладається на місцеві адміністрації – зокрема, на обласні та в місті Києві, - пише УНІАН.

Нововведення щодо води та водовідведення почнуть діяти через два місяці після підписання закону президентом Володимиром Зеленським. Термін їхньої дії завершиться через рік після завершення дії військового стану в Україні.

"Міста зможуть самі приймати рішення. Хтось підніме тарифи, хтось не підніме, хтось з бюджету дасть грошей. Але ситуація, коли у нас ці тарифи з 2021 року не змінюються, мабуть, не зовсім правильна, тому що ми розуміємо – з водоканалами величезна проблема. Хоча такий крок, може, повністю проблему не вирішить", – каже голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Після набрання законом чинності у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), буде 90 днів, щоб подати розрахунки до місцевих органів влади для встановлення нових тарифів.

В кінці грудня минулого року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулася до НКРЕКП з закликом не підвищувати тарифи на централізоване водопостачання.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, на підвищенні тарифів на воду для населення наполягають водоканали. НКРЕКП, додає він, не заперечує

