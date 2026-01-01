У Луцьку спіймали п'яного водія, який порушив ПДР
Сьогодні, 01:15
У Луцьку патрульні зупинили транспортний засіб Volkswagen, водій якого під час зміни напрямку руху не ввімкнув покажчик повороту відповідного напрямку.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Під перевірки документів поліцейські зʼясували, що чоловік немає страхового полісу на автівку, а також помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Громадянин пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав 1.27 проміле.
Інспектори склали відповідні адміністративні матеріали, в тому числі і протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
