Українці 60+ зможуть служити за контрактом
Сьогодні, 03:41
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом.
Відповідний указ №108/2026 "Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" оприлюднено на сайті Офісу президента, - пише УНІАН.
Зокрема, пункт 18 Положення установлено доповнити абзацом такого змісту: "Особи віком від 60 років під час дії воєнного стану, відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", приймаються на військову службу за контрактом, – строком на 1 рік".
Як відомо, минулого тижня Зеленський заявив, що переведення української армії з мобілізаційної на контрактну відбудеться після завершення війни або припинення вогню:
"Будемо берегти свою армію - 800 тисяч - переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії. Хто захоче."
За його словами, заохочувати доєднуватись до війська треба високими зарплатами.
