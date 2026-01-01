На Волині 67 родин переселенців отримали квартири у новобудові. ФОТО

У Ковелі 67 родин, які через війну були змушені залишити свої домівки, отримали ключі та ордери на квартири у новозбудованому будинку на вулиці Володимира Кияна.Проєкт реалізовано за підтримки Європейського Союзу, Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO), міської влади, а також міжнародних і локальних технічних партнерів. Варто зауважити, що це перший в Україні об’єкт для ВПО, зведений «з нуля» за європейськими стандартами, - повідомили у Ковельській міській раді.Урочиста подія відбулася у Палаці учнівської молоді. У заході взяли участь міський голова, т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації, начальник Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, голова районної ради, а також директор компанії ТзОВ «Житлобуд-2», яка зводила будинок,Міський головазазначив, що це вже другий у Ковелі проєкт, спрямований на забезпечення житлом людей, яких війна позбавила дому. На вулиці Драгоманова, також за фінансової підтримки ЄС та NEFCO, було реконструйовано дві будівлі, і вже майже два роки там проживають 24 родини. Цього разу у місті з’явилася нова, сучасна п’ятиповерхівка.«Я дуже вдячний нашим партнерам за довіру до нашої громади. А людям, які оселяться у цій новобудові, хочу побажати, щоб відчуття дому, яке кожен носить у серці, поступово поверталося до них. Щоб ви облаштовувалися, жили звичним життям, виховували дітей, і щоб Ковель став для вас справді рідним містом», — сказав Ігор Чайка.Новобудова загалом налічує 70 квартир: 35 однокімнатних, 30 двокімнатних та 5 трикімнатних. Усі помешкання повністю мебльовані й оснащені необхідною побутовою технікою, тож родини можуть заселятися одразу після отримання ключів.Будинок споруджено відповідно до сучасних технічних та екологічних вимог. Він обладнаний енергозберігаючими системами, сонячними панелями, сучасними мережами водопостачання й вентиляції, що дає змогу раціонально використовувати енергоресурси.Окрему увагу приділено безпеці та доступності: облаштовано протирадіаційне укриття відповідно до чинних норм, передбачено квартири на першому поверсі для маломобільних груп населення та забезпечено безбар’єрний доступ до житлових приміщень.Для багатьох родин цей день став особливим і дуже особистим.поділилася, що для її сім’ї це не просто квартира, а нова точка опори в житті — відчуття безпеки, стабільності та віри в завтрашній день., яка приїхала до Ковеля з Гуляйполя, зізнається, що місто прийняло її одразу — і дуже швидко стало близьким та по-справжньому своїм, що дуже важливо сьогодні.Для людей, які через війну втратили свої домівки, це новосілля — можливість знову відчути ґрунт під ногами й почати новий етап свого життя.