Сім’ю «загиблого» військового, який повернувся з полону, зобов’яжуть віддати «посмертну» грошову допомогу
Сьогодні, 14:09
Родичі військового Назара Далецького, який вважався загиблим, але повернувся живим із російського полону, будуть змушені повернути державі грошову допомогу, яку виплачують у разі загибелі захисника.
Про це сказав представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний, пише Громадське.
«Родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що <експертиза> ДНК надзвичайно точна, особливо на четвертий рік повномасштабної війни. Однак такі випадки трапляються», — сказав він.
Подвірний додав, що для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, «а не ці гроші».
«На жаль, я думаю, що юридично буде правильно, щоб вони (виплачені кошти — ред.) були повернуті до держави назад», — сказав він.
Нагадаємо, під час обміну полоненими 5 лютого з російської неволі повернувся військовий Назар Далецький, якого тривалий час вважали загиблим.
Далецький був учасником АТО, а з початком повномасштабної війни знову став на захист держави — служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
У травні 2022 року Назар перестав виходити на звʼязок. Тоді до мами військового з його номера подзвонив невідомий і представився російським військовим. Він сказав, що взяв Назара у полон і що той живий, пише «Радіо Свобода».
Невдовзі рідним повідомили офіційно, що Назар Далецький загинув у Купʼянському районі на Харківщині 25 вересня 2022 року — у день його народження. Це нібито підтвердила експертиза ДНК — його мама здавала біоматеріал.
Тож 25 вересня 2023 року мама «поховала сина» у Великому Дорошеві на Львівщині.
Але в липні 2025 року інший оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар — живий і перебуває в полоні. У серпні цю інформацію підтвердив ще один військовий, у жовтні — третій.
Нині Назар проходить реабілітацію. Обставини помилкової ідентифікації та подальші юридичні й фінансові наслідки цієї справи поки залишаються без офіційних відповідей.
