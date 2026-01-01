Російська атака: мер Нововолинська розповів про ситуацію з водою, теплом та світлом у місті
Сьогодні, 17:00
Після ворожої атаки у Нововолинську зберегли роботу ключових систем життєзабезпечення. Критична інфраструктура функціонує на резервному живленні, а енергетики шукають технічні рішення, щоб відновити електропостачання в обхід пошкодженої підстанції.
Про це Волинським Новинам розповів очільник міста Борис Карпус.
«Наша критична інфраструктура працює, вона працює на резервному живленні. Енергетики шукають можливість надати електроенергію в обхід цієї підстанції, але генерації насправді мало», – зазначив міський голова.
За його словами, водопостачання та теплопостачання у місті забезпечують автономно. «Працює водоканал на генераторах – подається вода. Є тепло, котельні також працюють у режимі автономного живлення і теплоносій подається в будинки», – повідомив Карпус.
Освітні заклади у Нововолинську працюють частково. «Школи працюють, крім двох, садочки також працюють, окрім двох», – уточнив очільник громади.
Паралельно у місті організували пункти незламності та обігріву. Наразі діє 11 таких пунктів, ще два планують розгорнути спільно з ДСНС, чотири працюють у Благодатному.
Інформації про постраждалих чи пошкоджене житло немає. «Ніхто не звертався. Я був на місці в суботу, спілкувався з мешканцями – там більш-менш усе обійшлося переляком», – розповів Карпус.
Окремо міський голова відзначив рівень самоорганізації громади та допомогу бізнесу. За його словами, у Нововолинську та Благодатному долучилися благодійні їдальні, будинок культури, релігійні організації, зокрема церква «Спасіння».
«Люди відкривали пункти, де можна було підзарядитися. Долучився і бізнес – за що я дуже вдячний», – зазначив він.
Наразі аварійні роботи тривають. Прогнозів щодо повного відновлення електропостачання поки не дають. «Ситуація дуже складна, енергетики шукають обхідні варіанти», – підсумував очільник Нововолинська.
